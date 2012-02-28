Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ хоче перезавантажити відносини з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 27 лютого, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: шлях вперед”.

“Ми маємо повернути відносини з ЄС на правильний шлях. Ія думаю, на швидкий шлях... Таким чином, я би сказав, що нам потрібно перезавантажити відносини між Україною та ЄС”, - сказав перший віце-прем’єр.

Він зазначив, що бачить три основних пункти на порядку денному відносин Україна-ЄС. Першим з них В.ХОРОШКОВСЬКИЙ назвав проведення чесних і вільних виборів, другим – проведення дієвих та ефективних реформ, в тому числі, для покращення бізнес-клімату. Третім пунктом перший віце-прем’єр назвав продовження євроінтеграції.

При цьому, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ наголосив, що всі ці пункти не можуть бути реалізовані один без одного.