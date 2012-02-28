Вирок Луценку погіршить відносини України з ЄС?
Позиція депутата Європарламенту Сарюша-Вольського
Брюссель. 28 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКИЙ (група народних партій, Польща) вважає, що вердикт, винесений 27 лютого колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ є ще одним кроком до погіршення відносин між Україною та ЄС і відштовхує Україну ще далі від європейської перспективи.
Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.
“Процес був політично вмотивованим, і тому вердикт має засуджуватися, оскільки він не відповідає мінімальним європейським стандартам”, - зазначив депутат.
Я.САРЮШ-ВОЛЬСЬКИЙ наголосив, що європейські прагнення України вимагають поваги європейських цінностей демократії та верховенства права, що не спостерігається в Україні зараз.
“Якщо український уряд продовжить свій шлях саботування політичної опозиції та зловживання владою, він поставить економічну та європейську перспективу України під ризик”, - підкреслив депутат.
Як повідомляв УНІАН, 27 лютого, Печерський райсуд Києва засудив екс-главу МВС Ю.ЛУЦЕНКА, котрий працював в уряді Юлії ТИМОШЕНКО, до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.