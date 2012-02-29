Юнкер пропонує призначити спеціального комісара для допомоги Греції

Брюссель. 29 лютого. УНІАН. Президент Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР пропонує призначити спеціального комісара для надання допомоги Греції в реформах та виході з кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Комітеті з економічних та монетарних справ Європарламенту.

Президент Єврогрупи наголосив, що для уряду Греції настав час діяти з метою виконання взятих на себе зобов’язань, даних перед отриманням другої програми фінансової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Єврогрупа погодила другу програму допомоги Греції.

Рішення передбачає надання Греції допомоги в 130 млрд. євро з Європейського фонду фінансової стабільності та від Міжнародного валютного фонду, а також добровільне скорочення майже на 50% банкірами своїх вимог до Греції за придбаними ними облігаціями.

В цілому, план передбачає скорочення зовнішніх боргів Греції зі 160% до 120% ВВП до 2020 року.