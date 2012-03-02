Брюссель. 1 березня. УНІАН. Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) вирішила надати Сербії статус країни-кандидата на членство в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Про це повідомив у своєму Twitter’I Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ.

“Європейська Рада надала Сербії статус кандидата в члени ЄС”, - написав він.

Під час прес-конференції по завершенню першого дня засідання Ради, Х. Ван РОМПОЙ привітав Сербію з таким рішенням.

“Це – видатне досягнення”, - сказав він.

Президент Європейської Ради також висловив сподівання, що Сербія зробить все можливе для виконання критеріїв, необхідних для повноцінного членства в ЄС, а також продовжить підтримувати регіональну співпрацю в цілому, і діалог з Косово, зокрема.

Сербія подала заявку на членство в ЄС у грудні 209 року. У жовтні 2011 року Єврокомісія оприлюднила свої висновки щодо цієї заявки, в яких пропонувала надати Сербії статус країни-кандидата.