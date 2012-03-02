ЄС хоче відповідальності для винних у насильстві в Сирії

Брюссель. 2 березня. УНІАН. ЄС хоче притягнути до відповідальності винних у жорстокостях в Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ по завершенню засідання Європейської Ради.

“Ситуація в Сирії нас не лише турбує, але й жахає своєю жорстокістю, яка продовжується. Тому ми посилили текст (висновків Європейської Ради – УНІАН) і додали параграф про те, що ЄС залишається відданим меті притягнення винних у жорстокостях в Сирії до відповідальності”, - сказав він.

Разом з тим, як заявив сьогодні на прес-конференції Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, ЄС сподівається на прогрес в рамках Ради Безпеки ООН.

“Ми не допоможемо сирійській опозиції без підтримки Ради Безпеки ООН”, - сказав він журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Росія та Китай заблокували схвалення резолюції по Сирії в Раді Безпеки ООН, за що були піддані критиці з боку лідерів США та ЄС. За оцінками експертів, за останні 11 місяців в сутичках між представниками опозиції та урядовими силами правопорядку в Сирії загинуло понад 6 тис. осіб.