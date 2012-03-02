Брюссель. 2 березня. УНІАН. Лідери ЄС виступають за посилення санкцій проти Білорусі, оскільки ситуація в країні не покращується.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ по завершенню засідання.

Він, зокрема, процитував текст схвалених сьогодні висновків.

“ЄС висловлює серйозну та глибоку стурбованість погіршенням ситуації в Білорусі”, - сказав Президент Європейської Ради.

Він зазначив, що лідери ЄС запропонували Раді закордонних справ продовжити роботу над розширенням переліку осіб, винних в репресіях у країні та порушеннях прав людини, яким буде заборонено в’їзд в ЄС, і чиї активи в Європі будуть заморожені.

“Цей текст був схвалений одностайно, в тому числі країнами, які є сусідами Білорусі”, - сказав Президент Європейської Ради.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Рада закордонних справ ЄС розширила список нев`їзних білоруських чиновників ще на 21 особу. У списку 19 чиновників судової системи Білорусі й 2 міліцейських чиновника.

На сьогоднішній день в`їзд до ЄС заборонено 231 білоруському чиновнику.

Рішення Ради викликало дипломатичний скандал: Білорусь попросила виїхати з країни Послів ЄС та Польщі, у відповідь на це всі країни-члени ЄС відкликали своїх послів в Мінську для консультацій.