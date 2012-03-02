Лідери ЄС підтримали 5 пріоритетів в економіці на 2012 рік

Європейська Рада підтримала 5 пріоритетів в економіці на 2012 рік

Брюссель. 2 березня. УНІАН. Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) підтримала 5 пріоритетів в економіці на 2012 рік, запропонованих Європейською комісією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схвалених сьогодні висновках Європейської Ради.

Згідно з документом, пріоритетами економічної політики на 2012 рік визначено продовження фіскальної консолідації, відновлення нормального кредитування економіки, сприяння зростанню та конкуренції, боротьба з безробіттям та соціальними наслідками кризи, а також модернізація державного управління.

У висновках зазначається, що подальші зусилля потрібно здійснити як на національному, так і на європейському рівнях.

Так, Європейська Рада заявила про необхідність дотримання усіма країнами-членами ЄС заявлених цілей у фіскальній політиці, а також переглянути податкову політику, щоб зробити її більш ефективною, з меншою кількістю винятків та більш широкою податковою базою.

Крім того, лідери ЄС висловилися за додаткові дії з метою досягнення рівня зайнятості в 75% до 2020 року, і, передусім, такі заходи мають стосуватися збільшення зайнятості серед молоді.

На європейському рівні Європейська Рада вважає важливим продовжити роботу із завершення формування єдиного ринку ЄС, сприяння більш ресурсно-ефективній, більш “зеленій” (екологічній – УНІАН) та більш конкурентній економікою.

Крім того, Європейська Рада наголосила на необхідності сприяти розвитку науки та досліджень.