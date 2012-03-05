Президент Європарламенту стурбований відсутністю чесності на виборах в Росії

Брюссель. 5 березня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін ШУЛЬЦ стурбований відсутністю чесності на виборах в Росії.

Про це йдеться в його заяві, переданій УНІАН.

“Я уважно стежив за президентськими виборами та їх результатами в Росії. Я взяв до уваги висновки міжнародних спостерігачів. Я стурбований, що виборчий процес був позбавлений чесності, зокрема, щодо обмеженого вибору кандидатів та порушення процедури”, - зазначається в заяві.

Президент Європарламенту висловив жаль щодо того, що кандидати не мали рівного доступу до ЗМІ та державних ресурсів.

“Більшість ЗМІ чітко віддавали перевагу одному кандидату”, - зазначається в заяві.

Президент Європарламенту привітав пробудження громадянського руху в Росії, який, на його переконання, продемонстрував бажання російського народу визначення більш демократичних прав в майбутньому.

М.ШУЛЬЦ висловив переконання, що російське керівництво зараз мало б виконати обіцянки політичних та виборчих реформ, покращення верховенства права та поваги до прав людини, забезпечення незалежності судів та викорінення корупції.

“Прийшов час російському керівництву відновити довіри значної частини російського суспільства, яке висловлювали незадоволення в протестах під час кампанії”, - підкреслив Президент Європарламенту.

Він також зазначив, що Росія є стратегічним партнером ЄС, і підкреслив при цьому, що таке партнерство має будуватися на повазі до таких цінностей, як демократія, верховенство права та свобода висловлювання.