Ештон продовжує закликати Україну вирішити питання Тимошенко

Брюссель. 6 березня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН продовжує закликати Україну вирішити питання колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це вона заявила 5 березня в Празі по завершенню міністерської зустрічі країн Вишеградської четвірки, “Східного партнерства” та ЄС.

“Ми були чіткими з урядом України, що за міжнародними стандартами питання Ю.ТИМОШЕНКО не було вирішено належним чином, і ми закликаємо Україну не лише зрозуміти це, але, якщо хочете, змінити це, використовуючи міжнародні суди. І ми продовжимо закликати до цього”, - сказала К.ЕШТОН.

Вона зазначила, що минулого року Україна та ЄС завершили переговори про угоду про асоціацію, і зараз іде підготовка до її ратифікації.

“Що я хотіла б сказати, ви ніколи не можете розлучити економіку та політику, а також зв’язок між більш сильними та тісними відносинами з реальністю, яка відбувається в будь-якій країні”, - зазначила К.ЕШТОН.