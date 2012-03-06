Брюссель. 6 березня. УНІАН. ЄС закликає Росію вирішити проблеми виборів, виявлені спостерігачами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН.

У своїй заяві вона зазначила, що спостерігачі Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ та Парламентської Асамблеї Ради Європи звернули увагу на те, що влада давала можливість проводити акції протесту без зайвого втручання, однак також підкреслили недоліки підготовки та проведення президентських виборів та обмежений вибір для виборців.

“ЄС закликає Росію розв’язати ці недоліки”, - написано в заяві.

К.ЕШТОН також наголосила на готовності продовжувати роботу з новим російським Президентом в тому числі, в рамках співпраці з модернізації, яка, на думку ЄС, полягає в здійсненні економічних та політичних реформ.

“Ми віримо, що новий Президент буде готовий до проведення цих реформ в діалозі з громадянами та громадянським суспільством”, - наголосила Верховний представник ЄС.