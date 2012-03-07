Венеціанська комісія схвалить висновки щодо 5-ти законів РФ

Страсбург. 7 березня. УНІАН. Наступного тижня Венеціанська комісія схвалить висновки щодо 5-ти законів Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ під час зустрічі з делегацією Національного союзу журналістів України (НСЖУ) на чолі із секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКОМ.

За словами Т.МАРКЕРТА, висновки стосуватимуться законів про вибори до Державної Думи, про політичні партії, про свободу зібрань, про боротьбу з екстремізмом та про ФСБ.

“Всі ці висновки мають бути схвалені наступного тижня в п’ятницю чи в суботу.

Після цього вони будуть направлені до Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). І це стане підставою для доповіді ПАРЄ щодо виконання зобов’язань Російською Федерацією”, - сказав секретар Венеціанської комісії.

Він зазначив, що доповідь має розглядатися на сесії ПАРЄ у червні.