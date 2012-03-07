Страсбург. 7 березня. УНІАН. Венеціанська комісія уважно стежить за процесом Конституційної реформи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ під час зустрічі з делегацією Національного союзу журналістів України (НСЖУ) на чолі із секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКОМ.

“Є кілька питань, за якими ми уважно стежимо. Передусім, питання Конституційної реформи”, - сказав Т.МАРКЕРТ.

Він нагадав, що Венеціанська комісія не була задоволена тим, в який спосіб в 2010 році була змінена Конституція України – рішенням Конституційного суду, який скасував поправки до Конституції, внесені в 2004 році.

“І зараз ви маєте правила Конституції зовсім інші, ніж були, коли був обраний Президент Віктор ЯНУКОВИЧ. Тому ми вважаємо за необхідне знову звернутися до Конституції України”, - сказав секретар Венеціанської комісії.

Він відзначив, як позитивний крок, схвалення Президентом України указу про скликання Конституційної Асамблеї, яка має складатися з незалежних експертів, і повинна напрацювати проект Конституційної реформи та передати його на розгляд Верховній Раді України.

При цьому, Т.МАРКЕРТ також висловив підтримку визначеним пріоритетам в проведенні Конституційної реформи – судочинств та місцеве самоврядування.

“Ми повністю згодні з цими пріоритетами, оскільки ви знаєте судова система – не в кращому стані. Залишається питання про незалежність судової системи, і є також питання корупції в судовій системі. Звичайно, це не так просто подолати корупцію лише через зміну законів”, - сказав він.