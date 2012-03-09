Президент Європарламенту: Вироки Тимошенко та Луценку порушили питання до влади

Брюссель. 9 березня. УНІАН. Президент Європейського парламенту Мартін ШУЛЬЦ заявляє, що вироки колишній прем’єр-міністру Україи Юлії ТИМОШЕНКО та колишньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ порушують низку питань до української влади.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав під час зустрічі з делегацією Національного союзу журналістів України (НСЖУ) на чолі із секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКОМ.

“Неможливо для нас робити судження щодо незалежності судової системи в Україні. Чи є ваша судова система залежною, чи ні – це не наша роль виносити такі судження, однак абсолютно точно, що вироки колишньому прем’єр-міністру, колишньому міністру внутрішніх справ за дуже жорстких умов порушують тривалий перелік запитань у міжнародних відносинах, і на ці питання уряд та Президент України мають відповісти”, - сказав М.ШУЛЬЦ.

Він зазначив, що сьогодні чисельні представники ЄС, в тому числі і він особисто, намагаються сприяти вирішенню ситуації з кримінальними справами проти колишніх урядовців.

“Я не можу бути більш відкритим, але є інтенсивні контакти. Не лише мої, але й інших людей, які обговорюють питання з вищими представниками українського уряду”, - сказав Президент Європарламенту.

При цьому він також наголосив на тому, що нинішній, дуже складний період відносин між Україною та ЄС, пов’язаний, передусім, з наявністю кримінальних справ проти представників опозиції.

Як повідомляв УНІАН, колишній прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО була засуджена до 7-ми років ув’язнення, а колишній міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО – до 4 років ув’язнення. При цьому, незалежні спостерігачі відзначали політичний характер обох вироків, а також низки інших процесів проти колишніх урядовців, які ще тривають в Україні.