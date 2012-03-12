ВР вирішить, що робити з резолюцією ПАРЄ

Київ. 12 березня. УНІАН. Верховна Рада у середу, 14 березня, планує розглянути два проекти постанов, що стосуються плану заходів з виконання резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною пропозицією під час Погоджувальної ради виступив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він наголосив, що фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає включити ці проекти постанов до порядку денного та розглянути їх невідкладно. «Ми наполягаємо на першочерговому розгляді постанови, яка називається «Про заходи по реалізації вимог ПАРЄ», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, цією постановою, яка запропонована представниками опозиції, передбачено затвердити план заходів для виконання вимог ПАРЄ.

Крім того, додав А.КОЖЕМ’ЯКІН, фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає розглянути проект закону щодо внесення змін до Кримінального кодексу стосовно усунення необґрунтованості деталізації правових заборон.

У свою чергу, голова ВР Володимир ЛИТВИН нагадав, що стосовно плану виконання вимог резолюції ПАРЄ існує два проекти постанови. «Давайте домовимося, що в середу їх розглянемо. Я не бачу проблеми. Тільки нам потрібно домовитися, що надалі у нас не буде блокування», - сказав В.ЛИТВИН.

Говорячи про законопроект щодо внесення змін до Кримінального кодексу, В.ЛИТВИН запропонував, аби було поставлене на голосування питання включення його до порядку денного сесії.