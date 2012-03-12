В Раді Європи стурбовані умовами утримання в`язнів в Україні

Брюссель. 12 березня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбойрн ЯГЛЕНД стурбований умовами поводження з особами, ув’язненими в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Європи, про це він заявив сьогодні, коментуючи попередні висновки Комітету з попередження тортур та негуманного, або деградуючого поводження чи покарання Ради Європи за підсумками візиту до України наприкінці 2011 року.

“Ці попередні висновки визначають перелік проблем щодо умов ув’язнення в Україні, і я вірю, що влада застосує необхідних заходів негайно”, - сказав Т.ЯГЛЕНД.

При цьому, Генеральний секретар Ради Європи висловив особливу стурбованість погіршенням стану здоров’я колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що Європейський суд з прав людини вирішив розглянути скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на рішення про її затримання в терміновому порядку.

“Я взяв до уваги заяви української влади, що Україна, звичайно, виконає рішення суду. Водночас, я хочу підкреслити, що це відповідальність української влади – забезпечити, щоб з пані Ю.ТИМОШЕНКО поводилися належним чином та відповідно до зобов’язань України перед Радою Європи”, - наголосив Т.ЯГЛЕНД.

Як повідомляв УНІАН, делегація Комітету з попередження тортур Ради Європи відвідала Україну з візитом 29 листопада – 6 грудня 2011 року. В ході візиту делегація, зокрема, вивчила умови утримання низки опозиційних лідерів, таких як Ю.ТИМОШЕНКО, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Сьогодні Комітет на запит України оприлюднив попередні висновки за підсумками свого візиту.