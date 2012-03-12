ЄС переміг США на процесі в СОТ щодо Boeing
США надали мільярди доларів підтримки своєму будівництву літаків...
Брюссель. 12 березня. УНІАН. Світова організація торгівлі (СОТ) підтвердила сьогодні, що американська Boeing отримувала мільярди дол. незаконної державної допомоги.
Про це власному кореспонденту УНАІН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, апеляційний орган СОТ дійшов висновку, що в період з 1989 по 2006 роки Boeing отримав від 5 до 6 млрд. дол. державної допомоги, яка не відповідала правилам СОТ. При цьому, оцінюється, що з 2007 року до цього часу Boeing отримала ще 3,1 млрд. дол. субсидій.
“Це ключове рішення чітко демонструє, що США використовували незаконний шлях підтримки бізнесу”, - заявив з приводу цього рішення СОТ комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ.
Апеляційний орган СОТ виявив низку випадків, в яких субсидії Boeing завдали чи могли завдати збитків європейській літакобудівній галузі. Серед таких випадків – 2,6 млрд. дол. на дослідження та розвиток, отримані від NASA, 1,2 млрд. дол. – на дослідження та розвиток, отримані від Міністерства оборони США, 2,2 млрд. дол. підтримки продажів на експорт, а також податкові пільги на суму в 3,1 млрд. дол.
ЄС сподівається, що після цього рішення Апеляційного органу СОТ США зроблять все для того, щоб повністю реалізувати схвалене рішення та відкличуть свої субсидії.