8 поліцейських супроводу отримали поранення в Брюсселі

Брюссель. 13 березня. УНІАН. 8 поліцейських супроводу поранені в Брюсселі в результаті наїзду автомобіля.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з повідомленням, інцидент стався об 11-15 біля королівського палацу, куди 8 поліцейських на мотоциклах супроводжували послів Катару та Нігерії для вручення вірчих грамот королю Бельгії.

Посли вже перебували у палаці, коли в мотоциклістів врізався автомобіль. В результаті зіткнення, усі 8 мотоциклістів супроводу отримали поранення, три з них – важкі. Водночас, небезпеки для життя немає.

В поліції не розглядають цей інцидент, як напад, зазначаючи, що винуватець мав намір покінчити життя самогубством.