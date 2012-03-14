Представник ПА НАТО стурбований вироками Тимошенко та Луценку

Київ. 14 березня. УНІАН. Заступник голови Парламентської асамблеї НАТО Ассен АГОВ висловив стурбованість з приводу покарання екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО він наголосив, що «офіційні представники НАТО і країни-члени Альянсу висловили занепокоєння щодо деяких політичних подій в Україні».

А.АГОВ зазначив, що «нас особливо турбує то, що Юлія ТИМОШЕНКО і Юрій ЛУЦЕНКО втрачають своє здоров’я у в’язниці, і схоже, що українська сторона ніякої адекватної реакції на це не виявляє».

За його совами, «вони висловилися, що відносини з партнерами стосуються не лише військової справи і безпеки, але також орієнтуються на цінності, які підтримують самі партнери і в цьому відношенні оцінка виконання ПДЧ за 2011 рік викликає занепокоєння щодо того, що прогрес в деяких сферах буде повернутий назад».

Він наголосив, що «справа проти екс-прем’єр-міністра ТИМОШЕНКО розглядається особливо як сфера, яка турбує».

Заступник голови ПА НАТО підкреслив, що «нас дуже турбують певні політичні тенденції в Україні, такі як покарання політичних осіб».

«І певні події турбують стосовно свободи ЗМІ», - сказав він.