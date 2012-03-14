Двоє українців загинули в ДТП в Італії

Двоє українців загинули в ДТП на півдні Італії

Брюссель. 14 березня. УНІАН. Двоє українців загинули у дорожньо-транспортній пригоді на півдні Італії на дорозі Теано-Роккамонфіна.

Як повідомляє “Українська газета” в Італії, ДТП сталося 13 березня о 16:30. На одному з поворотів водій втратив керування автомобілем, після чого машина двічі перекинулося.

Водій та пасажир, які не були пристебнуті ременями безпеки, померли на місці пригоди від численних поранень.

Один із загиблих, Василь Ж., 35 років, постійно проживає у Теано, де має дружину та двох дітей. Інший – його друг, який не мав при собі документів. За попередніми даними, пасажир на ім’я Руслан постійно проживає в Санта Марія Капуа Ветере.