ЄС хоче продовження діалогу з Росією

Брюссель. 14 березня. УНІАН. Європейський Союз виступає за продовження діалогу з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ головуючої в ЄС Данії Віллі САУНДАЛ, представляючи позицію Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС під час дебатів в Європарламенті в Страсбурзі.

“Ми продовжимо мати контакти в багатьох сферах з Росією. Думаю, ми матимемо більше успіху, якщо продовжимо діалог”, - сказав він.

За словами міністра, багато хто в ЄС розчарований “тим, що називається маніпуляціями” на останніх президентських та парламентських виборах в Росії.

Серед таких маніпуляцій В.САУНДАЛ назвав не допуск низки кандидатів до участі у виборах, а також нерівне висвітлення програм кандидатів у ЗМІ.

Разом з тим, він звернув увагу і на певний позитивний розвиток ситуації в Росії, який, за його словами, полягає в обіцянках діючого Президента Росії змінити політичну систему в країні та виборче законодавство, а також в тому, що на останні вибори міжнародні спостерігачі отримали більш легкий доступ, ніж це було раніше.

Крім того, позитивним розвитком В.САУНДАЛ назвав дозволи влади на проведення мирних акцій протесту.

“Це нова ситуація, і нам потрібно використовувати її і продовжувати тиск для модернізації економіки та політичної ситуації в Росії”, - сказав міністр.

Він також наголосив на важливості більш тісних контактів з Росією, в тому числі для вирішення низки важливих міжнародних питань, таких як ситуація в Ірані та Сирії, або для забезпечення роботи “великої двадцятки”, спрямованої, в тому числі, на подолання економічної кризи.

Завтра, 15 березня, Європарламент планує схвалити резолюцію за підсумками сьогоднішньої дискусії. На сьогодні в парламенті зареєстровано лише один проект резолюції, представлений групою Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів.