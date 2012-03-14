Єврокомісія: нові санкції проти Білорусі не покращать відносини

Брюссель. 14 березня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що нові санкції не покращать відносини з Білоруссю, однак виступає за підтримку політичного тиску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні комісар з питань розвитку Андріс ПІБАЛГС, виступаючи на сесії Європарламенту у Страсбурзі в ході дебатів щодо ситуації в Білорусі.

“На жаль, до сьогодні нічого не трапилося, щоб надихнуло нас на зміну політики щодо Мінська... Не звільнені політичні в’язні, триває порушення прав людини... І нові санкції, навряд чи покращать наші відносини”, - сказав він.

Разом з тим, комісар наголосив на необхідності продовжувати політичний тиск на офіційний Мінськ у сподіванні змінити ситуацію в майбутньому.

А.ПІБАЛГС підкреслив, що політика ЄС відносно офіційного Мінська не є політикою проти Білорусі, як такої, ні тим більше політикою проти білоруського народу.

При цьому, він, зокрема, звернув увагу на готовність ЄС розпочати переговори з Білоруссю про спрощення візового режиму та реадмісію, зазначивши, що ці переговори на сьогодні затримуються Мінськом.

Комісар також нагадав, що у відповідь на пропозицію Мінська Послам Польщі та ЄС залишити країну для консультацій, Посли всіх країн-членів ЄС були відкликані для консультацій. При цьому, за словами А.ПІБАЛГСА, ЄС залишається готовим забезпечити повернення своїх Послів до Мінська, як тільки для цього будуть відповідні умови.

А.ПІБАЛГС також зазначив, що найближчим часом ЄС, скоріш за все, схвалить нові санкції проти Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Рада закордонних справ ЄС розширила список нев`їзних білоруських чиновників ще на 21 особу. У списку 19 чиновників судової системи Білорусі й 2 міліцейських чиновника.

На сьогоднішній день в`їзд до ЄС заборонено 231 білоруському чиновнику.

Рішення Ради викликало дипломатичний скандал: Білорусь попросила виїхати з країни Послів ЄС та Польщі, у відповідь на це всі країни-члени ЄС відкликали своїх послів в Мінську для консультацій.

Відносини між ЄС та Білоруссю значно погіршилися після президентських виборів 19 грудня 2010 року, коли влада Білорусі розігнала мирні мітингу протесту і арештувала понад тисячу осіб, серед яких і низку кандидатів в Президенти від опозиції.