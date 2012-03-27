Кличко: Спостереження за виборами мають розпочатися завчасно

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Лідер політичної партії “УДАР” Віталій Кличко обговорив з депутатами Європарламенту ситуацію в Україні та підготовку до виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні у В.Кличка, зокрема, відбулися зустрічі з віце-президентом Європарламенту Яцеком Проташевічем, а також з головою Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмаром Броком, депутатами Мареком Сівецем, Міхаелєм Галером, Андрієм Ковачевим.

В ході зустрічей депутати Європарламенту цікавилися ситуацією в Україні та ходом підготовки до парламентських виборів, а також виборів київського міського голови.

В цьому контексті В.Кличко особливо наголосив на необхідності проведення моніторингу виборів не лише в день голосування, але й задовго до нього.

“Фальсифікації відбуваються не в день голосування, а набагато раніше”, - зазначив український політик.

Він висловив думку, що спроби фальсифікацій можуть відбуватися ще на рівні формування дільничних та окружних виборчих комісій, а також під час роботи з виборцями до оголошення офіційної виборчої кампанії.

За словами В.Кличка, одним з тестів на демократичність виборів стане можливість рівного доступу до засобів масової інформації представникам різних політичних партій.

Політик також висловив думку про необхідність розширення співпраці з неурядовими громадськими організаціями України, за допомогою яких, на його переконання, можна виявляти нові, ще не відомі форми можливих фальсифікацій на виборах.

Говорячи ж про вибори мера Києва та інших голів міст та сел., В.Кличко висловив переконання у необхідності запровадження двох турової системи голосування для того, щоб процес таких виборів був більш демократичним.