Президент Литви відвідає Україну

Вільнюс. 12 квітня. УНІАН. Президент Литовської Республіки Даля Грибаускайте у травні відвідає Україну, зокрема, візьме участь у 18-му саміті країн Центральної Європи, який відбудеться 11-12 травня в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні прем`єр-міністрові України Миколі Азарову під час їхньої зустрічі у Вільнюсі, повідомив журналістів прес-секретар М.Азарова Віталій Лук’яненко.

За його словами, також на зустрічі йшлося про те, що восени цього року в Литві з візитом чекають Президента України Віктора Януковича.

Крім того, за словами В.Лук’яненка, обговорюючи питання, які сьогодні порушувалися у Вільнюсі в ході українсько-литовських переговорів, Д.Грибаускайте зазначила, що Литва зацікавлена і відкрита для співпраці на ринку електроенергетики і сподівається, що питання транзиту електроенергетики через Білорусь буде успішно вирішено.

«Ми хочемо бачити Україну, яка користується всіма перевагами, і традиційного «Східного партнерства», і можливостями європейської перспективи. Нам буде вигідно, якщо ви будете сильніші», - процитував литовського Президента В.Лук’яненко.

За його словами, під час зустрічі М.Азаров нагадав, що співпраця України з Європейським Союзом і Європою не обмежується тільки переговорами про підписання Угоди про асоціацію. Так, Україна вже затвердила повномасштабну програму співпраці з НАТО і виконує її.

«Тобто, це повномасштабна, різноманітна співпраця з НАТО, яка для України необхідна для того, щоб удосконалювати і модернізувати армію і сферу оборони», - сказав В.Лук’яненко.

Крім того, він повідомив, що М.Азаров від імені українського уряду пообіцяв розглянути пропозиції, внесені сьогодні литовською стороною, про спорудження в Києві Меморіалу спільної українсько-литовської історії.

«Можливо, як пропонує литовська сторона, на Замковій горі, де, як відомо, стояв замок литовського воєводи в той час, коли Україна входила до складу Великого князівства Литовського», - уточнив В.Лук’яненко.

Крім того, зазначив він, М.Азаров на зустрічі з Д.Грибаускайте повідомив про прийняте Україною рішення видавати безплатні візи для спостерігачів, які приїдуть у жовтні на парламентські вибори.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювали сторони під час зустрічі внутрішньополітичну ситуацію України, зокрема, тюремне ув’язнення екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, В.Лук’яненко сказав, що Д.Грибаускайте висловила свою позицію так: «Ми переконані, що ця проблема буде вирішена».