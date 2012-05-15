Азаров: Україна готова подолати перешкоди у відносинах з ЄС

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що Україна готова подолати усі перешкоди у відносинах з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив на прес-конференції у Брюсселі за підсумками засідання Ради співробітництва Україна-ЄС.

«Ми готові піти так далеко, щоб ніяких перешкод у наших відносинах з ЄС не було», - сказав він.

М.Азаров зазначив, що в питаннях, які викликають у Євросоюзі стурбованість, в тому числі щодо справи колишнього прем’єра Юлії Тимошенко, український уряд вже зараз робить все можливе, в тому числі забезпечивши її лікування на високому рівні.

Водночас М.Азаров підкреслив, що для добрих відносин між Україною та ЄС потрібна довіра. «Ми повинні зробити так, щоб була атмосфера довіри», - наголосив він.