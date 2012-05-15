Єврокомісія констатує погіршення ставлення влади в Києві до акцій протесту

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Єврокомісія констатувала, що ставлення української влади до масових акцій протесту погіршилось.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація «Європейської політики сусідства» в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Влада все ворожіше налаштована до публічних проявів невдоволення і часом намагалася обмежити право на свободу зібрань. Кількість рішень судів, якими заборонялися зібрання, зросла порівняно з попереднім роком”, - вважає ЄК.

У зв’язку з цим Єврокомісія зазначає, що українські суди під час розгляду справ щодо акцій протесту мають слідувати практиці Європейського суду з прав людини, а не старим законам радянських часів.

“Правоохоронні органи вдаються до різноманітних заходів для обмеження маніфестацій, зокрема тих, що спрямовані проти нинішнього уряду”, - йдеться у документі.

Єврокомісія наводить приклад загибелі 70-річного учасника акції протесту чорнобильців у Донецьку у листопаді минулого року під час демонтажу місцевою владою наметів, встановлених протестувальниками.