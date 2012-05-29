Українці під час землетрусу в Італії не постраждали

Київ. 29 травня. УНІАН. У МЗС України заявляють, що українців серед постраждалих внаслідок землетрусу в Італії немає.

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр Дикусаров, за інформацією Генерального консульства України в Мілані, 29 травня північні регіони Італії зазнали серії підземних поштовхів від 5 до 5,8 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентри поштовхів знаходилися в регіоні Емілія-Романія, у трикутнику між містами Модена, Феррара та Болонья.

В результаті землетрусу загинуло 15 осіб. Продовжуються пошуково-рятувальні операції, у тому числі із залученням військового персоналу та спецтехніки інженерно-залізничної частини, що базується у м.Болонья.

У Модені, Болоньї та інших містах з міркувань безпеки протягом дня було призупинено роботу середніх та вищих навчальних закладів, державних установ, музеїв, а також цілої низки приватних підприємств, у тому числі автомобільних виробництв Феррарі, Ламборгіні та Мазераті.

”За інформацією ГКУ в Мілані громадян України серед загиблих немає. Справа продовжує перебувати на контролі дипустанови України”, - наголосив О.Дикусаров.