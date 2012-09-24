Хорошковський сподівається на схвалення закону про біометрію до виборів

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський сподівається, що парламент схвалить закон про біометричні паспорти ще до виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з комісаром ЄС з питань внутрішніх справ Сесілією Мальмстрьом.

“Ми запевнили в тому, що спробуємо використати два дні, що залишилися, в роботі сесії цього парламенту для того, щоб це законодавство все-таки було схвалено, щоб ми змогли закрити цю частину зобов'язань перед Єврокомісією”, - сказав він.

В.Хорошковський зазначив, що в ході зустрічі обговорювалося питання подальшої лібералізації візового режиму, при цьому, за його словами, було відзначено “ великий прогрес і великі досягнення України з цього питання”.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС схвалили План дій з лібералізації візового режиму у грудні 2010 року. Цей план передбачає схвалення Україною низки законодавчих актів, а також їхню імплементацію. За підсумками реалізації Плану дій передбачається запровадження безвізового режиму для України на короткотермінові поїздки.