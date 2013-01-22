Генсек Ради Європи наголошує на важливості постійної роботи для реформи судової системи України

Страсбург. 22 січня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягленд наголошує на необхідності постійної роботи для реформування судової системи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі.

“Ми знаємо про те, як всі намагалися відвідати Тимошенко у в’язниці. Це добре, але досить часто такі відвідувачі вважають, що вони виконали свою місію, коли відвідали Тимошенко: картина в ЗМІ чудова, але це, по суті, нічого не змінює”, - сказав він.

“Потрібно, щоб була постійна робота, що ми і робимо, здійснюючи програму реформ всього сектора судової системи, що ми і робимо в Україні”, - наголосив Т.Ягленд.