Латвія готова допомагати в євроінтеграційних прагненнях Україні

Київ. 14 березня. УНІАН. Латвія підтримує і готова допомагати Україні в євроінтеграційних прагненнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент Латвії Андріс Берзиньш під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем сьогодні в Києві.

Він зауважив, що Україна є важливим партнером для Латвії, і його країна повністю підтримує прагнення України щодо вступу в ЄС.

А.Берзиньш висловив готовність не лише давати поради, але й допомагати адаптації українського законодавства до європейських стандартів.

В свою чергу В.Янукович назвав цей рік вирішальним для інтеграції України до Європейського Союзу.

Він висловив сподівання, що цього року у Вільнюсі Україна зможе підписати з ЄС Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі.