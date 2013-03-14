У травні європейські ”народники” можуть провести спеціальний саміт щодо ”Східного партнерства”

Брюссель. 14 березня. УНІАН. Голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря заявляє, що наступний саміт Європейської народної партії (ЄНП) у травні може бути присвячений “Східному партнерству”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Г.Немиря сказав сьогодні українським журналістам.

“За результатами обговорення було підтримано пропозицію Президента ЄНП Вільфреда Мартенса один з найближчих самітів, скоріш за все, саміт у травні, присвятити питанням зовнішньої політики ЄС в контексті “Східного партнерства”, - сказав він.

Г.Немиря зазначив, що сьогодні під час саміту ЄНП в Брюсселі питання “Східного партнерства” вже піднімалося під час обговорення, при цьому, з короткими доповідями крім нього виступили також Президент Грузії Михайло Саакашвілі, переобраний Президент Вірменії Серж Саргсян та прем’єр-міністр Молдови Влад Філат.

“В обговоренні взяло участь, за моїми спостереженнями, рекордна кількість учасників – десь 10 я нарахував. Раніше не було такої активності. Це пов’язане з двома причинами. Перше, очевидно, з розумінням календаря 2013 року і часу який існує до Вільнюського саміту, і друга – більш суттєва – серйозна стурбованість тим, що першочергові цілі політики “Східного партнерства”, як вони спочатку ставилися, зараз дуже важко досягнути”, - сказав український депутат.

Він зазначив, що під час обговорення піднімалися системні проблеми, такі як використання судової гілки влади, правоохоронних інституцій в якості політичного інструменту для придушення та політичного переслідування опозиції, а також засобів масової інформації.

“В цих двох темах деякі колеги порівнювали, зокрема, розвиток ситуації в Грузії та в Україні”, - сказав Г.Немиря.

Він також повідомив, що в ході саміту з ним в Брюсселі перебувала донька Юлії Тимошенко – Євгенія, яка також провела низку зустрічей.