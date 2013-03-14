Брюссель все більше вірить, що українські очільники живуть в ілюзіях?

Брюссель 14 березня. УНІАН. Голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря побачив зміцнення у Брюсселя враження того, що українські лідери перебувають в стані ілюзій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав сьогодні українським журналістам після участі в саміті Європейської народної партії (ЄНП).

“Враження, яке зміцнюється тут в Брюсселі, - що українське керівництво продовжує перебувати в стані ілюзій безкарності. І дуже важливо робити кроки не лише з точки зору комунікацій, а й з точки зору кроків практичних, для того, щоб цього відчуття безкарності не було”, - сказав Г.Немиря.

Він також звернув увагу на той факт, що ніхто з тих, з ким він зустрічався 13 березня у Страсбурзі і сьогодні в Брюсселі, не висловив підтримку аргументу української влади щодо того, що рішення про позбавлення депутатського мандату Сергія Власенка має виключно юридичний характер.

“Цей аргумент тут не сприймається, більше того, настирливість з якою його повторюють очільники українського уряду не лише дратує, але й свідчить про те, що є серйозна проблема, яку не вдалося розв’язати. Питання вибіркового правосуддя, і прізвища які з цим піднімаються, а це і Тимошенко, і Луценко, і зараз Власенко, і можемо згадати Іващенка – це віддзеркалення системної проблеми, коли за останні три роки в Україні інституції демократії вихолощуються, їх роль і питома вага зменшується. Це, в першу чергу стосується парламенту, це, і також про це говорилося, стосується ЗМІ”, - наголосив Г.Немиря.

Український депутат та політик також зазначив, що за підсумками зустрічей йому стало зрозуміло: якщо питання Тимошенко та Луценка не буде вирішено, Києву не варто сподіватися на підписання угоди про асоціацію в цьому році.

“Якщо Тимошенко та інші залишаться в тюрмі і продовжать бути об’єктами вибіркового переслідування, угоди не буде”, - сказав він.