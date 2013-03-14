Немиря сподівається за тиждень вирішити проблему формування делегації зі співпраці з Європарламентом

Брюссель. 14 березня. УНІАН. Голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України Григорій Немиря сподівається до 20 березня вирішити проблему із формування делегації з питань міжпарламентського співробітництва з Європарламентом.

Про це він заявив сьогодні українським журналістам в Брюсселі.

“Я сподіваюсь, що вже наступного тижня, і навіть до середи, коли заплановане засідання чергове Комітету, ми зможемо знайти рішення, щоб делегація була сформована”, - сказав він.

“Це не питання керівництва делегації, це питання завершення формування. Цей процес не завершений”, - додав депутат.

Г.Немиря зазначив, що Комітет з питань європейської інтеграції ще 10 січня затвердив кількісний і персональний склад Комітету парламентського співробітництва за винятком кандидатур від фракції Партії Регіонів, які не були на той час подані. Кандидатури, за словами Г.Немирі, були представлені Комітету за два тижні, однак їх було більше, ніж потрібно.

“Основна розбіжність яка є, це – не персоналії, це – принцип формування Комітету парламентського співробітництва. Принцип, який існував до цього, і існує в Європарламенті також, це - представництво всіх політичних груп, включаючи і позафракційних, або незалежних депутатів, в міжпарламентських структурах. Позиція фракції Партії Регіонів, як ми її розуміємо, полягає в тому, що мають бути представлені лише політичні фракції, які сформовані. А таким чином, на нашу думку дискримінується значна кількість позафракційних депутатів, які обиралися, такими ж виборцями, які і обирали депутатів, які увійшли потім до фракцій”, - пояснив Г.Немиря.

“Тим більше, що і серед позафракційних депутатів, навіть в комітеті, який я очолюю, є відомі політики, які, як наприклад Петро Порошенко очолював і міністерство закордонних справ і працював в уряді”, - додав він.

За словами Г.Немирі, під час зустрічі з головою Делегації Європарламенту по зв’язках з Україною 13 березня Павлом Ковалем, він домовився про те, що до 20 березня українська сторона докладе всіх зусиль для вирішення проблеми.

Наступне засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС має відбутися в Києві 3-5 квітня цього року.