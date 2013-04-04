Депутат Європарламенту Сівець: Рішення суду по Луценку не виключає його звільнення

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Депутат Європарламенту Марек Сівець (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Польща) вважає, що рішення Вищого спеціалізованого суду України у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка не виключає інших можливостей його звільнення.

Про це депутат заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи рішення суду від 3 квітня за касаційною скаргою екс-міністра.

“Рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ не виключає інших спроб звільнити колишнього міністра внутрішніх справ. Я би хотів лише нагадати, що колишній прем’єр-міністр Румунії, засуджений за корупцію, був звільнений за гарну поведінку після того, як відбув менше, ніж половину терміну покарання”, - сказав депутат.

“Тож, я вірю, зо поки українські інституції можуть діяти, і поки вони використовують у можливі засоби, позитивне завершення цієї справи очікується та прогнозується. Це прогнозується мною, але також всіма тими, хто бажає всього найкращого Україні”, - додав М.Сівець.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок екс-міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку у справі про посадові злочини, таким чином екс-міністр відбуватиме покарання у Менській виправній колонії до кінця чотирирічного терміну, який спливає у 2014 році.

Згідно з рішенням, суд не задовольнив касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку. Водночас суд у своїй ухвалі суд зазначив, що касаційна скарга на вирок Ю.Луценко підлягає частковому задоволенню в частині зменшення відшкодування завданих МВС України збитків з 643 до 609 тис. грн. За іншою частиною касаційної скарги вирок залишено без змін.

2-3 квітня колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядала касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку про позбавлення його волі на 4 роки за скоєння посадових злочинів.

Ю.Луценко був арештований в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконний прийом на роботу до міліції свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також дуже дороге святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

16 травня в 2012 р. Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці. Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області.