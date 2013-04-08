Президент Європарламенту: Звільнення Луценка – крок у правильному напрямку

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульц вважає, що звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка є кроком у правильному напрямку.

Про це йдеться у заяві М.Шульга, текст якої передано УНІАН.

“Чесне та незалежне правосуддя потрібно Україні, і звільнення п. Луценка – крок у правильному напрямку. Воно відбулося після звільнення раніше колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія Іваненка у минулому серпні. Наші зусилля покращити умовити та вирішити справу ,Юлії Тимошенко, яка все ще утримується українською владою, продовжаться”, - заявив М.Шульц.

Президент Європарламенту також подякував співголовам моніторингової місії Пету Коксу та Олександру Кваснєвському за їхню роботу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

Згідно з указом глави держави, Ю.Луценко звільнений від подальшого відбування основного покарання, а Г.Філіпчук - від основного і додаткових покарань.

Раніше омбудсмен Валерія Лутковська направила звернення до В.Януковича помилувати Ю.Луценка. Після цього В.Янукович звернувся до Комісії при Президентові України з питань помилування з проханням невідкладно розглянути це звернення.

Місія Європарламенту на чолі з П.Коксом та О.Кваснєвським працює в Україні з червня 2012 року.