В Європі очікують рішень щодо модернізації української ГТС до кінця року

Брюссель. 3 травня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер сподівається до кінця року отримати відповіді на всі запитання щодо майбутнього розвитку української газотранспортної системи з тим, щоб з’явилася можливість для початку її реальної модернізації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу після участі в засіданні “круглого столу” щодо розвитку газового ринку України.

“До кінця цього року ми маємо отримати відповіді на всі запитання”, - сказав комісар.

Г.Еттінер зазначив, що інвесторів, передусім, цікавить питання щодо того, яку роль відіграватиме українська газотранспортна система в майбутніх постачаннях газу до ЄС. Він нагадав, що на сьогодні щорічна потреба Європи в газі становить близько 500 млрд. кубометрів, 140 млрд. з яких постачається з Росії, з них 85 млрд. кубометрів – через українську ГТС.

“Це – саме важливе питання для інвесторів”, - зазначив Г.Еттінгер.

Комісар також звернув увагу на те, що України – не лише транзитна країна, вона ще й володіє найбільшими підземними сховищами газу в Європі, розвиває власний видобуток конвенційного та не конвенційного газу, а також хоче більшої гнучкості у постачаннях газу для власних потреб, використовуючи можливості роботи своєї ГТС в реверсному режимі.

“Таким чином, газотранспортна систем може бути для російського газу, а також все більше і більше для транзиту газу власного виробництва до Європи та отримання газу з Європи”, - сказав він.

Комісар також ще раз наголосив, що ЄС зацікавлений в такому розвитку подій, який би створив взаємовигідну ситуацію для всіх сторін: Росії, як виробника газу, України, як транзит ера, виробника та споживача, та для Європейського Союзу.

Г.Еттінгер також звернув увагу на те, що цього року має бути схвалена низка важливих рішень, в тому числі, розроблені фінансові пропозиції з боку ЄС та європейських компаній і фінансових установ щодо підтримки модернізації української ГТС, рішення щодо забезпечення технічних та юридичних аспектів її реверсного використання, а також, рішення України щодо майбутнього ГТС, як власника системи.