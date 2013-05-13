Правоцентристи лідирують на виборах в Болгарії

Київ. 13 травня. УНІАН. Правоцентристська партія ГЄРБ - ”Громадяни за європейський розвиток Болгарії” - на чолі з колишнім прем`єр-міністром Бойко Борисовом набрала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах у Болгарії.

Згідно з першими офіційними результатами голосування, правоцентристи одержали 31,4% голосів, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

На другому місці - соціалістична партія БСП, яка заручилася підтримкою 27,3% виборців.

Таким чином, вибори не привели до перемоги жодній з основних партій.

Парламентські вибори в країні були проведені достроково, після того як масові протести у зв`язку з падінням рівня життя і корупцією призвели до відставки колишньої правлячої партії ГЄРБ у лютому цього року.

Голосування супроводжувалося звинуваченнями у можливих фальсифікаціях, після того як прокурори виявили сотні тисяч підроблених бюлетенів.