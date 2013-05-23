Рішення проблеми Тимошенко лежить в політичній площині?

Брюссель. 23 травня. УНІАН. Експерт Данської Гельсінської групи Мікаель Лінгбо переконаний, що рішення справи колишнього українського прем’єр-міністра Юлії Тимошенко після того, як 30 квітня було винесено вердикт Європейського суду з прав людини, лежить виключно у політичній площині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту в Страсбурзі.

“Рішення, скоріше, - політичне. Далі політичні партії повинні думати над рішенням”, - сказав М.Лінгбо.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі “Тимошенко проти України”, в якому визнав свавільним рішення про її утримання під вартою у серпні-грудні 2011 року.