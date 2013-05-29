Угоди про асоціацію стануть проривом на пострадянському просторі

Брюссель. 29 травня. УНІАН. Угоди про асоціацію між ЄС та східними партнерами можуть привести до прориву у трансформації пострадянського простору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле 28 травня на сесії Парламентської Асамблеї Євро-НЕСТ (ЄС – країни “Східного партнерства”).

“Якщо ми зможемо підписати одну з цих угод про асоціацію та парафувати інші, вперше ми зробимо значний стрибок у реальній трансформації цього пострадянського простору, і не знаю, чи погодитеся ви з тим, що це стане зміною гри”, - звернувся комісар до членів Асамблеї.

Він підкреслив, що на Вільнюському саміті “Східного партнерства” ЄС хотів би підписати та парафувати угоди про асоціацію, яких ніколи не підписував зі своїми партнерами. Ці угоди, за словами Фюле, стануть справжнім інструментом політичної асоціації та економічної інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, ЄС на саміті “Східного партнерства” наприкінці листопада у Вільнюсі сподівається підписати угоду про асоціацію з Україною, а також парафувати такі самі угоди з Молдовою, Грузією та Вірменією.