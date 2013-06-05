ЄС: виключно геополітичних причин для підписання угоди з Україною недостатньо

Брюссель. 5 червня. УНІАН. У Європейському Союзі наголошують, що виключно геополітичних причин буде недостатньо для підписання Угоди про асоціацію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на конференції у Європарламенті щодо відносин Україна-ЄС представник Європейської служби зовнішніх дій Девід О`Салліван.

“Я не вірю, що буде можливо підписати Угоду про асоціацію лише з геополітичних причин”, - сказав він.

Представник дипломатичної служби ЄС зазначив, що Україна вже зробила кілька кроків у правильному напрямку після схвалення у грудні минулого року Радою закордонних справ ЄС висновків по Україні, однак багато що залишається зробити.

За словами О`Саллівана, у Євросоюзі очікують висновків Венеціанської комісії та ОБСЄ щодо двої проекти законів про вибори в Україні, вирішення проблеми парламентських виборів у п’яти одномандатних округах, а також сподіваються на ухвалення Виборчого кодексу.

Представник ЄС зазначив, що залишились невирішеними деякі питання у сфері вибіркового застосування правосуддя, це, зокрема, справа екс-прем’єра Юлії Тимошенко, а також ряд інших питань, у тому числі щодо бізнес- та інвестиційного клімату в Україні.

Він нагадав про стурбованість ЄС протекціоністськими заходами України щодо імпорту автомобілів та заборони імпорту коксу.

Представник Євросоюзу наголосив на тому, що розвиток подій в Україні відстежують не лише європейські інституції, але й національні уряди та громадськість, що неможливо буде ігнорувати при ухваленні рішення про підписання Угоди про асоціацію.