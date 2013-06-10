ЄС та фонд Гейтса співпрацюватимуть у боротьбі з хворобами бідних

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Європейський Союз та фонд Білла та Мелінди Гейтс співпрацюватимуть у боротьбі з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, малярією та іншими хворобами бідних, якими на сьогодні страждають понад 1 млрд. людей в світі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, відповідну угоду підписано сьогодні в Парижі співголовою фонду Біллом Гейтсом та комісаром ЄС з питань досліджень, інновацій та науки Мер Гугеган-Куїн.

Партнери домовилися спільно інвестувати в прискорення розвитку необхідних медикаментів, вакцин та діагностичних препаратів, а також шукатимуть можливостей більш швидкої їх передачі тим, хто їх потребує найбільше.

“Наша мета в цьому новому партнерстві – працювати разом над розвитком щонайменше одного нового і кращого продукту для здоров’я на рік. Це представлятиме великий крок вперед для мільйонів, що страждають від хвороб бідності”, - заявила з цього приводу комісар ЄС.