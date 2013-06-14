Комісар Фюле не бачить підстав для колапсу “Східного партнерства”

Брюссель. 14 червня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле не бачить підстав для колапсу “Східного партнерства”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку думку він висловив сьогодні під час брифінгу після зустрічі з прем’єр-міністром Молдови Юріє Лянке.

“Східне партнерство” не йде до колапсу”, - сказав він.

Комісар зазначив, що ЄС і лідери країн-партнерів віддані тому, щоб вже на саміті “Східного партнерства” у листопаді цього року у Вільнюсі підписати угоду про асоціацію з Україною та парафувати таку ж угоду з Молдовою.

Як повідомляв УНІАН, саміт "Східного партнерства" має відбутися 28-29 листопада у Вільнюсі.