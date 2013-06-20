Європа досягла компромісу щодо нового бюджету на 2014-2020 роки

Брюссель. 20 червня. УНІАН. Європарламент, Єврокомісія та ірландське головування в ЄС досягли компромісу щодо бюджету на 2014-2020 роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, сторони домовилися про гнучкі механізми, які дадуть можливість ефективно використовувати усі наявні кошти. Крім того, пакет домовленостей передбачає обов’язковий перегляд бюджету в 2016 році разом із переглядом власних джерел фінансування загальноєвропейського кошторису.

При цьому, в ході переговорів було вирішено надати більше фінансування Фонду солідарності, який передбачає допомогу країнам-членам, що постраждали внаслідок стихійних лих, а також – надати гроші на Ініціативу з працевлаштування молоді.

Пакет домовленостей буде передано Раді ЄС та Європарламенту для затвердження.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого цього року Європейська Рада досягла компромісу щодо проекту бюджету ЄС на 2014-2020 роки, і затвердила видатки в зобов’язаннях на рівні в 960 млрд. євро, у виплатах – на рівні в 908,4 млрд. євро.

Європарламент заявив, що не голосуватиме за цей проект бюджету без обговорення низки ключових питань, в тому числі, щодо можливості перегляду бюджету, а також без затвердження змін до бюджету 2013 року, які б покрили всі заплановані до виплати зобов’язання ЄС, після чого розпочали переговори між сторонами.