Сьогодні в Європарламенті представлять ініціативу “Наші діти”

Брюссель. 9 липня. УНІАН. Сьогодні в Європарпламенті відбудеться презентація ініціативи “Наші діти”, спрямовану на допомогу сиротам в країнах “Східного партнерства” знайти нову домівку та нове життя.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європейської народної партії з посиланням на віце-президента Парламентської Асамблеї Євро-НЕСТ (ЄС – країни “Східного партнерства” – УНІАН) Яцека Сарюш-Вольського.

Він зазначив, що ініціатива народилася з невеличкого німецько-польсько-українського проекту зі схожою назвою.

“Зараз “Наші діти” діє лише на покращення ситуації дітей, що мають таку потребу, але також є і платформою для діалогу та розвитку нових шляхів допомоги дітям та молоді, що потребують цього”, - сказав депутат.

Він вислови переконання, що такі центри мали б зв’ятися в усіх країнах-учасницях “Східного партнерства”.

“Ми хотіли б, щоб такі центри були створені в цих країнах також, і ми хочемо, щоб Європейська комісія була лідером в цьому”, - сказав Я.Сарюш-Вольські.

При цьому, він наголосив, що ця ініціатива має великий потенціал, оскільки наочно демонструє, що східна політика Європейського Союзу не лише стосується складних економічних, юридичних та адміністративних реформ, але й має гуманітарний зміст.