Яценюк пропонує створити Міністерство євроінтеграції

Київ. 21 серпня. УНІАН. Голова Політради ВО «Батьківщина», голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк пропонує створити спеціальний урядовий орган - міністерство з інтеграції України до ЄС.

Про це він заявив на сесії «Євроінтеграція – запорука незалежності України та сприяння її демократизації» Світового конгресу українців у Львові в середу, 21 серпня, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

Зокрема, у своєму виступі Яценюк висловив переконання, що на Вільнюському саміті в листопаді Угоду про асоціацію України з ЄС буде підписано, проте, за його словами, цього недостатньо: «Підпис на угоді – це ніщо інше, як перший крок до реальних змін в країні».

«Другий етап – це імплементація законодавства, яке буде прийнято українським парламентом. Європейська інтеграція – це не просто перекласти закон з англійської чи з німецької на українську, прийняти його і сказати – ми інтегрувались. Треба, щоб цей закон в Україні працював», - зазначив він.

Саме тому, на переконання Яценюка, для проведення реальної європейської інтеграції в Україні необхідно створити спеціальний урядовий орган - міністерство з інтеграції України до ЄС, яке має очолити перший віце-прем`єр міністр: «Повинно бути 200 освічених, фахових англомовних людей, як було в Польщі, які приведуть Україну до ЄС».

Він підкреслив, що план реформ в Україні – це «600 з гаком сторінок угоди між Україною і ЄС»: «Там все передбачено: у політиці, в соціальній сфері, правоохоронній сфері. Тому виконання угоди між Україною і ЄС і є планом реформ в країні».

«Угода повинна бути підписана. Чи віримо ми в те, що цей уряд буде виконувати угоду не за буквою, а за духом? Не вірю. Вони ментально інші. Усе, що їм подобається в ЄС, - це валюта євро. Але зараз склалась така конструкція, за якою ми приймаємо те, що під угодою між Україною і ЄС буде стояти підпис цього Президента. Це не для нього, це - для України і українського народу. А в 2015 році, переконаний, в Україні буде український Президент, український уряд і українська незалежна держава відбудеться», - наголосив Яценюк.