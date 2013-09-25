Європарламент пропонує Єврокомісії заходи для протидії тиску Росії на “Східне партнерство”

Брюссель. 25 вересня. УНІАН. Комітет з питань закордонних справ Європарламенту підтримав проект запиту до Єврокомісії щодо заходів у відповідь на тиск Росії на країни “Східного партнерства”, підготовлений депутатом Яцеком Сарюш-Вольським (група народних партій, Польща).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 24 вересня на засіданні Комітету.

“Своїми діями щодо країн “Східного партнерства” Росія ставить під питання політику Східного сусідства ЄС, яку ми повинні захищати, підтримуючи водночас повне суверенне право наших партнерів обирати асоціацію з ЄС”, - написано у запиті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі групм народних партій, польський депутат наголосив, що ЄС має відповідати на ситуацію рішуче, схвалюючи аналогічні та симетричні дії.

У запиті депутати закликали Комісію розглянути можливість застосування низки заходів щодо Росії та країн “Східного партнерства”.

Так, на думку членів Комітету, заходи щодо Росії мають включати забезпечення повної відповідності діяльності російських компаній на території ЄС європейському законодавству, і передусім, компаній, що працюю в енергетичній сфері. Крім того, депутати висловились на підтримку запровадження проти Росії обмежувальних заходів на імпорт російських товарів, які б віддзеркалювали аналогічні заходи Росії проти країн “Східного партнерства”, а також запровадження візових обмежень проти громадян Росії, які б віддзеркалювали аналогічні рішення Росії щодо країн “Східного партнерства” (наприклад, обмеження на в’їзд до Росії для робітників з Молдови).

Щодо країн “Східного партнерства”, то на думку депутатів Комісія мала б розглянути можливість прискорення процесу лібералізації візового режиму, можливість одностороннього відкриття доступу для товарів з країн “Східного партнерства” на ринок ЄС, надання фінансової допомоги країнам “Східного партнерства”, а також працювати над прискоренням їх енергетичної інтеграції до ринку ЄС, в тому числі, шляхом підтримки переговорів про можливі реверсні постачання енергоресурсів.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Європарламент схвалив резолюцію, якою визнав неприпустимим тиск Росії на країни “Східного партнерства” з метою відвернути їх від підписання угод про асоціацію з ЄС.