Брюссель. 27 вересня. УНІАН. Україна та ЄС обговорили реалізацію Плану з лібералізації віз.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Представництві України при ЄС.

Згідно з повідомленням, українську сторону представляли заступник Міністра закордонних справ України Андрій Олефіров та перший заступник Міністра юстиції України Інна Ємельянова а делегацію ЄС очолював Генеральний директор Генерального директорату Європейської Комісії «Внутрішні справи» Стефано Мансервізі

Сторони відзначили інтенсифікацію реформ, які здійснюються Україною з метою виконання критеріїв першої фази Плану дій, та обговорили кроки, які залишається здійснити з метою переходу до другої фази, серед яких подальше приведення антикорупційного законодавства та правового поля у сфері протидії дискримінації у відповідність до європейських стандартів.