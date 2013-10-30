Учасники засідання Комітету із співпраці Україна-ЄС підтвердили готовність забезпечити успішність саміту у Вільнюсі

Учасники засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС підтверджують спільну готовність забезпечити успішні результати саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада, у тому числі щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, 15-те засідання комітету відбулось під головуванням заступника міністра закордонних справ України – керівника апарату Андрія Олефірова та генерального директора з питань Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішньої діяльності Луїса Фернандеса Де Ла Пенья. У заході взяли участь представники органів державної влади України та інституцій ЄС.

Сторони обговорили широке коло питань політичного діалогу, торговельно-економічного і секторального співробітництва, у т.ч. у контексті безвізового діалогу, а також стан виконання Порядку денного асоціації Україна-ЄС.

Відбулось предметне обговорення питань, пов’язаних із станом виконання Україною відповідних домовленостей саміту Україна-ЄС від 15 лютого. Учасники комітету позитивно оцінили прогрес у реалізації Порядку денного асоціації Україна-ЄС як інструменту підготовки сторін до належного виконання майбутньої Угоди про асоціацію, а також обмінялися думками щодо подальшої ролі цього інструмента в умовах тимчасового застосування угоди.

Під час заходу було також обговорено перспективи розвитку торговельно-економічної співпраці України та Євросоюзу в контексті створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, проведено аналіз стану ф перспектив поглиблення секторального співробітництва між Україною та ЄС, включаючи енергетику, транспорт, екологію.