Представництво України при ЄС повідомляє, що текст Угоди про асоціацію надруковано

Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії повідомляє, що текст Угоди про асоціацію між Україною та ЄС надруковано.

Офіційний сайт Представництва України при ЄС опублікував фото спеціального друкованого видання Угоди про асоціацію -

Нагадаємо, повний текст Угоди про асоціацію, яка налічує майже тисячу сторінок, українською мовою оприлюднений на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС у 2007 році розпочали переговори про нову Угоду про асоціацію, що передбачає також створення поглибленої зони вільної торгівлі.

Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

15 травня Європейська комісія ухвалила проект рішення Ради Європейського Союзу про підписання Угоди про асоціацію з Україною на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року.

Однак, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

26 листопада Президент України Віктор Янукович заявив, що братиме участь у саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада. Янукович наголосив, що Київ не змінює курс на євроінтеграцію, але підписання Угоди з ЄС можливе лише тоді, коли Україна буде економічно до цього готова.