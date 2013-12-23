Україна не може одночасно брати участь у двох митних союзах - Меркель

Україна не обмежена в термінах підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом, але брати участь одночасно в двох митних союзах вона не може.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у п'ятницю на прес-конференції за підсумками саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє РІА Новости.

"Двері залишаються відчиненими. Жодної дати, коли вони будуть зачинені, немає. Ми хочемо укласти цю Угоду про асоціацію, Європа підготувалася до цього. І тепер рішення має ухвалити Україна", - сказав голова німецького уряду.

Відповідаючи на питання, чи суперечить можливе приєднання України до Митного союзу (Росії, Білорусі і Казахстану) створенню ЗВТ з ЄС, Меркель заявила: "У нинішній ситуації участь у двох митних союзах неможлива. Це пов'язано з правилами СОТ". Вона додала, що ситуація обговорюватиметься на саміті Росія-ЄС, який відбудеться в січні 2014 року.

Раніше 20 грудня глава російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив в інтерв'ю РІА Новости, що Росія допускає, що в майбутньому Україна може підписати угоду про асоціацію з ЄС, одночасно залишаючись в зоні вільної торгівлі СНД.

«Ми говорили, що в цих умовах створення між Україною і Євросоюзом такої зони вільної торгівлі, як вона була задумана, несумісне з продовженням пільгового режиму, що існує між нами в рамках зони вільної торгівлі СНД. Але це не означає, що ми якісь санкції вводили б проти України. Ми просто повернулися б на загальноприйняті норми, які називаються «Режим найбільшого сприяння». А зона вільної торгівлі нам представляє пільги понад цей режим. От і все. Але, кажучи про те, що на нинішньому етапі це несумісна річ, ми ніколи не говорили, що це неможливо в принципі», - сказав Лавров.

За його словами, Росія ніколи не говорила, що Україна стоїть перед вибором: чи брати участь у Європейському Союзі чи в Митному Союзі.