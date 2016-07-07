ЄС почав антидемпінгове розслідування поставок гарячекатаного прокату з ряду країн, включаючи Україну

Європейський Союз запустив антидемпінгове розслідування щодо поставок гарячекатаного прокату з України, Росії, Бразилії, Ірану, та Сербії.

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Офіційному журналі ЄС.

Розслідування ініціювали після того, як Єврокомісія розглянула скаргу Європейської асоціації виробників сталі. Організація стверджує, що імпорт деяких плоских гарячекатаних виробів із заліза, нелегованої або іншої легованої сталі з України, Бразилії, Ірану, Росії та Сербії здійснюється за демпінговими цінами, що завдало матеріальної шкоди промисловості ЄС.

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Під час розслідування Єврокомісія визначить, чи є продукція, яка викликала претензії Eurofer, демпінговою, і чи завдала її поява на європейському ринку шкоди промисловості ЄС. Якщо висновки дадуть позитивні відповіді на ці питання, Єврокомісія ухвалить рішення про доцільність запровадження антидемпінгових заходів.

Розслідування буде охоплювати період з 1 липня 2015 року по 30 червня 2016 року.